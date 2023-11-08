На взятке 2 тыс. долларов поймали чиновника Государственной таможенной службы, — СМИ

Чиновник Государственной таможенной службы, разоблаченный на взятке. Фото: СМИ

Правоохранители задержали заместителя директора Департамента Государственной таможенной службы. Его поймали на взятке в размере 2 тыс. долларов.

Об этом сообщает Прямой со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что должностное лицо за 2 тыс. долларов организовывало так называемый "зеленый коридор" через границу.

Таким образом, можно было не только беспрепятственно пересечь государственную границу, но и вывезти немалые средства, не декларируя их.

Задержание проводили работники Киевской городской прокуратуры и Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Деньги, которые чиновник должен был получить. Фото: Telegram/Прямой

Деньги, которые чиновник должен был получить. Фото: Telegram/Прямой

Скриншот поста Прямого

Напомним, что в Киеве задержан заместитель директора коммунального предприятия. Она требовала взятку в размере 108 тыс. грн за предоставление в аренду помещений ипподрома.

Также мы писали, что в Одессе задержали таможенника, который помогал людям "безопаснее" завезти товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.