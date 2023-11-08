На взятке 2 тыс. долларов поймали чиновника Государственной таможенной службы, — СМИ
Правоохранители задержали заместителя директора Департамента Государственной таможенной службы. Его поймали на взятке в размере 2 тыс. долларов.
Об этом сообщает Прямой со ссылкой на собственные источники.
На взятке разоблачили чиновника Государственной таможенной службы
Отмечается, что должностное лицо за 2 тыс. долларов организовывало так называемый "зеленый коридор" через границу.
Таким образом, можно было не только беспрепятственно пересечь государственную границу, но и вывезти немалые средства, не декларируя их.
Задержание проводили работники Киевской городской прокуратуры и Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Напомним, что в Киеве задержан заместитель директора коммунального предприятия. Она требовала взятку в размере 108 тыс. грн за предоставление в аренду помещений ипподрома.
Также мы писали, что в Одессе задержали таможенника, который помогал людям "безопаснее" завезти товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.
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