Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На хабарі 2 тис. доларів спіймали посадовця Державної митної служби, — ЗМІ arrow

На хабарі 2 тис. доларів спіймали посадовця Державної митної служби, — ЗМІ

8 листопада 2023 19:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На хабарі 2 тис. доларів спіймали посадовця Державної митної служби, — ЗМІ
Посадовець Державної митної служби, якого викрили на хабарі. Фото: ЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці затримали заступника директора Департаменту Державної митної служби. Його спіймали на хабарі розміром 2 тис. доларів.

Про це повідомляє Прямий із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

На хабарі викрили посадовця Державної митної служби

Зазначається, що посадовець за 2 тис. доларів організовував так званий "зелений коридор" через кордон.

Таким чином, можна було не тільки безперешкодно перетнути державний кордон, але й вивезти чималі кошти, не декларуючи їх.

Затримання проводили працівники Київської міської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

хабар
Гроші, які посадовець мав отримати. Фото: Telegram/Прямий
null
Гроші, які посадовець мав отримати. Фото: Telegram/Прямий
скриншот
Скриншот допису Прямого

Нагадаємо, що у Києві затримали заступницю директора комунального підприємства. Вона вимагала хабар у розмірі 108 тис. грн за надання в оренду приміщень іподрому.

Також ми писали, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завезти товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі