На хабарі 2 тис. доларів спіймали посадовця Державної митної служби, — ЗМІ

Посадовець Державної митної служби, якого викрили на хабарі. Фото: ЗМІ

Правоохоронці затримали заступника директора Департаменту Державної митної служби. Його спіймали на хабарі розміром 2 тис. доларів.

Про це повідомляє Прямий із посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що посадовець за 2 тис. доларів організовував так званий "зелений коридор" через кордон.

Таким чином, можна було не тільки безперешкодно перетнути державний кордон, але й вивезти чималі кошти, не декларуючи їх.

Затримання проводили працівники Київської міської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Гроші, які посадовець мав отримати. Фото: Telegram/Прямий

Гроші, які посадовець мав отримати. Фото: Telegram/Прямий

Скриншот допису Прямого

Нагадаємо, що у Києві затримали заступницю директора комунального підприємства. Вона вимагала хабар у розмірі 108 тис. грн за надання в оренду приміщень іподрому.

Також ми писали, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завезти товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні.