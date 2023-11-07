У Києві на хабарі 108 тис. грн затримали посадовицю комунального підприємства
У Києві затримали заступницю директора комунального підприємства. Вона вимагала хабар у розмірі 108 тис. грн за надання в оренду приміщень іподрому.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Затримали на хабарі посадовицю комунального підприємства
За даними слідства, посадовиця вимагала у керівника благодійної організації надати їй 108 тис. грн хабаря за безперешкодне використання приміщень іподрому для зберігання гуманітарної допомоги.
"Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 18 тис. грн її затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України", — йдеться у повідомленні.
Їй було оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.
Нагадаємо, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завести товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні.
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