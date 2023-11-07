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У Києві на хабарі 108 тис. грн затримали посадовицю комунального підприємства

7 листопада 2023 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві на хабарі 108 тис. грн затримали посадовицю комунального підприємства
Затримана на хабарі заступниця директора комунального підприємства. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві затримали заступницю директора комунального підприємства. Вона вимагала хабар у розмірі 108 тис. грн за надання в оренду приміщень іподрому.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, посадовиця вимагала у керівника благодійної організації надати їй 108 тис. грн хабаря за безперешкодне використання приміщень іподрому для зберігання гуманітарної допомоги.

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Перша частина хабаря. Фото: Офіс Генпрокурора

"Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 18 тис. грн її затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України", — йдеться у повідомленні.

Їй було оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завести товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні. 

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