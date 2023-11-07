В Киеве на взятке 108 тыс. грн задержали должностную должность коммунального предприятия
В Киеве задержан заместитель директора коммунального предприятия. Она требовала взятку в размере 108 тыс. грн за предоставление в аренду помещений ипподрома.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Задержали на взятке должностное лицо коммунального предприятия
По данным следствия, должностная лицо требовало у руководителя благотворительной организации предоставить ей 108 тыс. грн взятки за беспрепятственное использование помещений ипподрома для хранения гуманитарной помощи.
"При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 18 тыс. грн ее задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении.
Ей было объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от должности.
Напомним, что в Одессе задержали таможенника, который помогал людям "безопаснее" завести товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.
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