В Киеве на взятке 108 тыс. грн задержали должностную должность коммунального предприятия

Задержана на взятке заместитель директора коммунального предприятия. Фото: Офис Генпрокурора

В Киеве задержан заместитель директора коммунального предприятия. Она требовала взятку в размере 108 тыс. грн за предоставление в аренду помещений ипподрома.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, должностная лицо требовало у руководителя благотворительной организации предоставить ей 108 тыс. грн взятки за беспрепятственное использование помещений ипподрома для хранения гуманитарной помощи.

Первая часть взятки. Фото: Офис Генпрокурора

"При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 18 тыс. грн ее задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении.

Ей было объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от должности.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что в Одессе задержали таможенника, который помогал людям "безопаснее" завести товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.