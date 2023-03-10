На Днепропетровщине засудили пару, которая до смерти забила ребенка

Трагедия произошла в 2020 году

На Днепропетровщине осуждена мать и ее сожитель за избиение малолетнего ребенка. Мужчину под градусом разозлил плач годовалого ребенка и он нанес ему 19 ударов по голове.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

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По обвинениям Западной окружной прокуратуры Днепра, признан виновным мужчина, который забил годовалого ребенка до смерти. За это он получил девять лет за решеткой.

Мать погибшего ребенка получила четыре года лишения свободы за то, что оставила ребенка в опасности.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2020 года житель Зеленодольска совместно с сожительницей употребляли алкогольные напитки. На почве гнева, возникшего из-за плача ребенка, мужчина нанес малолетнему сыну женщины не менее 19 ударов рукой по голове и телу. От полученных травм ребенок скончался.

По выводам экспертов, мальчик оставался жив еще 10 часов после полученных травм и при своевременной медицинской помощи была возможность спасти его жизнь.

Известно, что женщина была лишена родительских прав в отношении двух ее других малолетних детей.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве по ходатайству прокуратуры будут судить мужчину, который пропагандировал "русский мир".