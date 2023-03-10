На Дніпропетровщині засуджено пару, яка до смерті забила дитину

Трагедія сталася у 2020 році

На Дніпропетровщині засуджено матір та її співмешканця за побиття малолітньої дитини. Чоловіка на підпитку роздратував плач однорічної дитини і він завдав їй 19 ударів по голові.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Деталі

За обвинуваченнями Західної окружної прокуратури Дніпра, визнано винним чоловіка, який забив однорічну дитину до смерті. За це він отримав дев'ять років за ґратами.

Матір загиблої дитини отримала чотири роки позбавлення волі за те, що залишила дитину у небезпеці.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2020 року житель Зеленодольська спільно із співмешканкою вживали алкогольні напої. На ґрунті гніву, що виник через плач дитини, чоловік наніс малолітньому сину жінки не менше 19 ударів рукою по голові та тілу. Від одержаних травм дитина померла.

За висновками експертів, хлопчик залишався живим ще 10 годин після отриманих травм і при своєчасній медичній допомозі була можливість врятувати його життя.

Відомо, що жінку було позбавлено батьківських прав щодо двох її інших малолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві за клопотанням прокуратури судитимуть чоловіка, який пропагував "русскій мір".