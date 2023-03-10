Правоохоронці розслідують "зникнення" 5 млн грн, виділених на відновлення парків у Дніпрі

Посадовців підозрюють у розтраті 5 млн грн

Двом керівникам комунальних підприємств міста Дніпро та трьом директорам місцевих підрядних організацій оголошено про підозру у розтраті близько 5 млн грн бюджетних коштів. Підприємства уклали договори на виконання робіт з відновлення двох парків у Дніпрі та надання послуг з обробки дерев отрутохімікатами.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Деталі справи

За даними слідства, упродовж 2021 року керівники комунальних підприємств міста Дніпро уклали з трьома підрядними підприємствами договори на виконання робіт з відновлення двох парків міста Дніпро та надання послуг з обробки дерев отрутохімікатами.

"За результатами проведення робіт підрядники завищили в офіційних документах обсяги та вартість виконаних робіт, а також наданих послуг, що призвело до завдання збитків бюджету Дніпровської міської територіальної громади на суму близько 5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили чергову масштабну схему розкрадання державних коштів. Керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 млн грн. Ймовірно, вони заробляли на закупівлях продуктів для ЗСУ.