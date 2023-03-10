Правоохранители расследуют "исчезновение" 5 млн грн, выделенных на восстановление парков в Днепре
Двум руководителям коммунальных предприятий города Днепр и трем директорам местных подрядных организаций объявлено о подозрении в растрате около 5 млн. грн бюджетных средств. Предприятия заключили договоры на выполнение работ по восстановлению двух парков в Днепре и оказанию услуг по обработке деревьев ядохимикатами.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
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Детали дела
По данным следствия, в течение 2021 года руководители коммунальных предприятий города Днепр заключили с тремя подрядными предприятиями договоры на выполнение работ по восстановлению двух парков города Днепр и предоставлению услуг по обработке деревьев ядохимикатами.
"По результатам проведения работ подрядчики завысили в официальных документах объемы и стоимость выполненных работ, а также предоставленных услуг, что привело к нанесению ущерба бюджету Днепровского городского территориального общества на сумму около 5 млн грн", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСС в г. Киеве ДСР ЧП Украины.
Напомним, ранее в Одесской области разоблачили очередную масштабную схему хищения государственных средств. Руководство и должностные лица Одесской Областной военной администрации подозревают в растрате более 7 млн грн. По всей вероятности, они зарабатывали на закупках продуктов для ВСУ.