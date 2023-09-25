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На Днепропетровщине военком обвиняется в присвоении средств на 8,8 млн гривен

25 сентября 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Днепропетровщине военком обвиняется в присвоении средств на 8,8 млн гривен
Военкому вручают подозрение. Фото: Нацполиция
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Днепропетровской области начальнику местного ОТЦК и СП предъявлено подозрение. Он обвиняется в незаконном обогащении на сумму более 8,8 млн гривен.

Об этом сообщает НАПК.

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В сообщении говорится, что отец военкома с 2022 по 2023 год приобрел имущество на общую сумму почти 8 млн гривен, включая:

  • квартиры в Днепре  за 1 776 000 гривен и 698 950 гривен соответственно;
  • автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT за 359 700 гривен;
  • автомобиль FORD RANGER за 780 000 гривен; 
  • авто AUDI A6 за 1 875 000 гривен; 
  • автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 за 1 300 000 гривен.

Кроме того, отец военкома стал основателем и конечным бенефициарным владельцем компании, которая в июле 2023 года приобрела долю в торговом комплексе в Днепропетровской области за 1,15 млн гривен.

"В прошлом году жена военкома также получила подарок от своего отца в размере 65 тыс. долларов США (что эквивалентно 2,6 млн гривен)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении указывается, что сам начальник Днепропетровского ОТЦК и СП в 2021 году стал собственником двух земельных участков и жилого дома.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга выявило незаконное имущество у начальника Самборского районного ТЦК и СП Львовской области. Сумма активов составила более 4,4 миллиона гривен.

Также мы писали, что сотрудники ДБР задержали замруководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата.

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