На Дніпропетровщині військом обвинувачується у привласненні коштів на 8,8 млн гривень
У Дніпропетровській області начальнику місцевого ОТЦК та СП пред'явлено підозру. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 8,8 млн гривень.
Про це повідомляє НАЗК.
Незаконне збагачення військкома
У повідомленні йдеться, що батько військкома з 2022 по 2023 рік придбав майно на загальну суму майже 8 млн гривень, включаючи:
- квартири у Дніпрі за 1 776 000 гривень та 698 950 гривень відповідно;
- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT за 359700 гривень;
- автомобіль FORD RANGER за 780 тисяч гривень;
- авто AUDI A6 за 1875000 гривень;
- автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 за 1300000 гривень.
Крім того, батько військкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії, яка у липні 2023 року придбала частку у торговельному комплексі на Дніпропетровщині за 1,15 млн гривень.
"Минулого року дружина військкома також отримала подарунок від свого батька у розмірі 65 тис. доларів США (що еквівалентно 2,6 млн гривень)", — йдеться в повідомленні.
Крім того, у повідомленні зазначається, що сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році став власником двох земельних ділянок та житлового будинку.
Нагадаємо, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу виявило незаконне майно у начальника Самборського районного ТЦК та СП Львівської області. Сума активів становила понад 4,4 мільйона гривень.
Також ми писали, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.