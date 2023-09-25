На Дніпропетровщині військом обвинувачується у привласненні коштів на 8,8 млн гривень

Військовому вручають підозру. Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області начальнику місцевого ОТЦК та СП пред'явлено підозру. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 8,8 млн гривень.

Про це повідомляє НАЗК.

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Незаконне збагачення військкома

У повідомленні йдеться, що батько військкома з 2022 по 2023 рік придбав майно на загальну суму майже 8 млн гривень, включаючи:

квартири у Дніпрі за 1 776 000 гривень та 698 950 гривень відповідно;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT за 359700 гривень;

автомобіль FORD RANGER за 780 тисяч гривень;

авто AUDI A6 за 1875000 гривень;

автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 за 1300000 гривень.

Крім того, батько військкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії, яка у липні 2023 року придбала частку у торговельному комплексі на Дніпропетровщині за 1,15 млн гривень.

"Минулого року дружина військкома також отримала подарунок від свого батька у розмірі 65 тис. доларів США (що еквівалентно 2,6 млн гривень)", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у повідомленні зазначається, що сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році став власником двох земельних ділянок та житлового будинку.

Нагадаємо, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу виявило незаконне майно у начальника Самборського районного ТЦК та СП Львівської області. Сума активів становила понад 4,4 мільйона гривень.

Також ми писали, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.