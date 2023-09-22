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У начальника Самборского военкомата НАПК обнаружило незаконное имущество: какова его сумма

22 сентября 2023 21:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
У начальника Самборского военкомата НАПК обнаружило незаконное имущество: какова его сумма
Начальник Самборского военкомата Сергей Бабич. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга выявило незаконное имущество у начальника Самборского районного ТЦК и СП Львовской области. Сумма активов составила более 4,4 миллионов гривен.

Об этом сообщает НАПК.

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Детали мониторинга

Сообщается, что начальник военкомата и его жена приобрели некоторые объекты недвижимого имущества в период с 2020 по 2022 год.

В то же время, как пояснил руководитель ТЦК, активы приобрели из средств, которе секономила семья за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери, сумма которого составляет 42 тысячи долларов.

Однако, проанализировав доходы членов семьи, НАПК установило, что начальник Самборского военкомата не мог приобрести соответствующее имущество законным способом. Ведь разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 миллиона гривен.

Дело начальника Самборского военкомата
Фото: скриншот

Напомним, что в сети распространили видео, на котором военные в помещении Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области избивают мужчину и угрожают оружием. Начато расследование инцидента.

Также мы писали, что сотрудники ДБР задержали замруководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата.

Добавим, в сети появилось видео избиения мужчин в Самборском ТЦК.

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