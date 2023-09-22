У начальника Самбірського військкомату НАЗК виявило незаконне майно: яка його сума

Начальник Самбірського військкомату Сергій Бабич. Фото: google

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу виявило незаконне майно у начальника Самбірського районного ТЦК та СП Львівської області. Сума активів склала понад 4,4 мільйони гривень.

Про це повідомляє НАЗК.

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Деталі моніторингу

Повідомляється, що начальник військкомату та його дружина придбали деякі об'єкти нерухомого майна у період з 2020 по 2022 рік.

Водночас, як пояснив керівник ТЦК, активи придбали з коштів, які заощадила сім'я за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері, сума якого становить 42 тисячі доларів.

Однак, проаналізувавши доходи членів сім'ї, НАЗК встановило, що начальник Самбірського військкомату не міг придбати відповідне майно у законний спосіб. Адже, різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйони гривень.

Фото: скриншот

Нагадаємо, що в мережі поширили відео, на якому військові в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Розпочато розслідування інциденту.

Також ми писали, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.

Додамо, в мережі з'явилося відео побиття чоловіків у Самбірському ТЦК.