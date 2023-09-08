На Черниговщине заключили в тюрьму женщину за лайки в "Одноклассниках"

Женщина в наручниках. Фото иллюстративное: google

На Черниговщине заключили в тюрьму женщину, которая лайками в запрещенной сети "Одноклассники" поддерживала оккупантов и отрицала вооруженную агрессию РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом говорится в материале суда.

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Поддерживала оккупантов в "Одноклассниках"

Известно, что женщина использовала запретную в Украине социальную сеть "Одноклассники". В ней, в частности, она ставила лайки на посты, в которых прославляют и поддерживают российских оккупантов.

Всего обвиняемая распространила три таких материала на своей странице в "Одноклассниках".

Суд заключил в тюрьму женщину

Правоохранительные органы задержали женщину. Ей инкриминируют глорификацию вооруженной агрессии.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что действовала под влиянием политических шоу и не сразу поняла, что это преступление.

Следовательно, учитывая обстоятельства, суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, в Харькове будут судить 41-летнюю любительницу "русского мира". Женщина надела на себя георгиевскую ленту и в таком виде разгуливала по улицам.