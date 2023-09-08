На Черниговщине заключили в тюрьму женщину за лайки в "Одноклассниках"
На Черниговщине заключили в тюрьму женщину, которая лайками в запрещенной сети "Одноклассники" поддерживала оккупантов и отрицала вооруженную агрессию РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом говорится в материале суда.
Поддерживала оккупантов в "Одноклассниках"
Известно, что женщина использовала запретную в Украине социальную сеть "Одноклассники". В ней, в частности, она ставила лайки на посты, в которых прославляют и поддерживают российских оккупантов.
Всего обвиняемая распространила три таких материала на своей странице в "Одноклассниках".
Суд заключил в тюрьму женщину
Правоохранительные органы задержали женщину. Ей инкриминируют глорификацию вооруженной агрессии.
Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что действовала под влиянием политических шоу и не сразу поняла, что это преступление.
Следовательно, учитывая обстоятельства, суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
Напомним, в Харькове будут судить 41-летнюю любительницу "русского мира". Женщина надела на себя георгиевскую ленту и в таком виде разгуливала по улицам.