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На Чернігівщині ув'язнили жінку за лайки в "Однокласниках"

8 вересня 2023 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Чернігівщині ув'язнили жінку за лайки в "Однокласниках"
Жінка в наручниках. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Чернігівщині ув'язнили жінку, яка вподобайками в забороненій мережі "Однокласники" підтримувала окупантів та заперечувала збройну агресію РФ. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Про це йдеться у матеріалі Прилуцького суду. 

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Підтримувала окупантів в "Однокласниках"

Відомо, що жінка використовувала заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники". У ній, зокрема, вона ставила вподобайки на дописи, у яких прославляють та підтримують російських окупантів. 

Усього обвинувачена поширила три таких матеріали на своїй сторінці в "Однокласниках". 

Суд ув'язнив жінку

Правоохоронні органи затримали жінку. Їй інкримінують глорифікацію збройній агресії.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона пояснила, що діяла під впливом політичних шоу і не одразу зрозуміла, що це злочин. 

Відтак, з огляду на обставини, суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть 41-річну любительку "руського світу". Жінка вдягла на себе георгіївську стрічку і в такому вигляді розгулювала вулицями.

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