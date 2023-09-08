На Чернігівщині ув'язнили жінку за лайки в "Однокласниках"

Жінка в наручниках. Фото ілюстративне: google

На Чернігівщині ув'язнили жінку, яка вподобайками в забороненій мережі "Однокласники" підтримувала окупантів та заперечувала збройну агресію РФ. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться у матеріалі Прилуцького суду.

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Підтримувала окупантів в "Однокласниках"

Відомо, що жінка використовувала заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники". У ній, зокрема, вона ставила вподобайки на дописи, у яких прославляють та підтримують російських окупантів.

Усього обвинувачена поширила три таких матеріали на своїй сторінці в "Однокласниках".

Суд ув'язнив жінку

Правоохоронні органи затримали жінку. Їй інкримінують глорифікацію збройній агресії.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона пояснила, що діяла під впливом політичних шоу і не одразу зрозуміла, що це злочин.

Відтак, з огляду на обставини, суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть 41-річну любительку "руського світу". Жінка вдягла на себе георгіївську стрічку і в такому вигляді розгулювала вулицями.