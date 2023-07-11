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В Черниговской области СБУ задержала рэкетиров, которые похищали и пытали людей

11 июля 2023 14:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Черниговской области СБУ задержала рэкетиров, которые похищали и пытали людей
Задержание рэкетиров. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку рэкетиров, которые занимались похищением местных жителей Черниговской области и расшатывали ситуацию в приграничных населенных пунктах с Россией. Злоумышленники терроризировали жителей и пытались держать их в страхе.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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"Схемы" преступников

Как стало известно, преступники устраивали искусственные конфликты с жителями пограничной области, после чего обязывали их выплатить средства за "урегулирование спора".

"Бандиты имели собственную сеть информаторов, через которую получали сведения о потенциальных жертвах. Деятельность группировки создавала реальные предпосылки для расшатывания внутриполитической обстановки в приграничном с РФ северном регионе", — говорится в сообщении.

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Задержание рэкетиров. Фото: СБУ

Правоохранителям удалось задержать пятерых участников группировки, пытавшихся похитить жителя, которому рэкетиры "нарисовали долг" почти в 100 тысяч гривен.

Что делали с жителями в случае отказа платить

Если же человек отказывался платить банде, то злоумышленники похищали его и увозили в специальные места, где и пытали.

"Уголовники пытали людей и обещали прекратить издевательство только в случае немедленного перечисления средств на банковские счета фигурантов. Кроме того, злоумышленники уничтожали имущество граждан путем поджогов на территории других регионов", — добавляют в сообщении.

Как выяснили правоохранительные органы, только за несколько случаев воры смогли "выбить" из граждан более 200 тысяч гривен.

Кем оказались злоумышленники

Оказалось, фигуранты живут в областном центре. Они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. В настоящее время их задержали и сообщили о подозрении за вымогательство в условиях военного положения. Они находятся под стражей.

"Проверяется причастность участников банды к совершению других преступлений. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины приостановила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.

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