В Черниговской области СБУ задержала рэкетиров, которые похищали и пытали людей
Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку рэкетиров, которые занимались похищением местных жителей Черниговской области и расшатывали ситуацию в приграничных населенных пунктах с Россией. Злоумышленники терроризировали жителей и пытались держать их в страхе.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
"Схемы" преступников
Как стало известно, преступники устраивали искусственные конфликты с жителями пограничной области, после чего обязывали их выплатить средства за "урегулирование спора".
"Бандиты имели собственную сеть информаторов, через которую получали сведения о потенциальных жертвах. Деятельность группировки создавала реальные предпосылки для расшатывания внутриполитической обстановки в приграничном с РФ северном регионе", — говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось задержать пятерых участников группировки, пытавшихся похитить жителя, которому рэкетиры "нарисовали долг" почти в 100 тысяч гривен.
Что делали с жителями в случае отказа платить
Если же человек отказывался платить банде, то злоумышленники похищали его и увозили в специальные места, где и пытали.
"Уголовники пытали людей и обещали прекратить издевательство только в случае немедленного перечисления средств на банковские счета фигурантов. Кроме того, злоумышленники уничтожали имущество граждан путем поджогов на территории других регионов", — добавляют в сообщении.
Как выяснили правоохранительные органы, только за несколько случаев воры смогли "выбить" из граждан более 200 тысяч гривен.
Кем оказались злоумышленники
Оказалось, фигуранты живут в областном центре. Они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. В настоящее время их задержали и сообщили о подозрении за вымогательство в условиях военного положения. Они находятся под стражей.
"Проверяется причастность участников банды к совершению других преступлений. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины приостановила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.