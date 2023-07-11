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На Чернігівщині СБУ затримала рекетирів, які викрадали та катували людей

11 липня 2023 14:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Чернігівщині СБУ затримала рекетирів, які викрадали та катували людей
Затримання рекетирів. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання рекетирів, які займалися викраданням місцевих жителів Чернігівської області та розхитували ситуацію в прикордонних населених пунктах з Росією. Зловмисники тероризували мешканців та намагались тримати їх в страху.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Як стало відомо, злочинці влаштовували штучні конфлікти з мешканцями прикордонної області, після чого зобов'язували їх виплатити кошти за "врегулювання спору".

"Бандити мали власну мережу інформаторів, через яку отримували відомості щодо потенційних жертв. Діяльність угруповання створювала реальні передумови для розхитування внутрішньо-політичної обстановки у прикордонному з рф північному регіоні", — йдеться у повідомленні.

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Затримання рекетирів. Фото: СБУ

Правоохоронцям вдалося затримати п'ятьох учасників угруповання, які намагалися викрасти мешканця, якому рекетири "намалювали борг" у майже 100 тисяч гривень.

Що робили з мешканцями в разі відмови платити 

Якщо ж людина відмовлялася платити банді, то зловмисники викрадали її та відвозили у спеціальні місця, де і катували.

"Кримінальники катували людей і обіцяли припинити знущання тільки у разі негайного перерахування коштів на банківські рахунки фігурантів. Крім того, зловмисники знищували майно громадян шляхом підпалів на території інших регіонів", — додають у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронні органи, тільки за декілька випадків злодії змогли "вибити" з громадян понад 200 тисяч гривень.

Ким виявилися зловмисники

Виявилося, що фігуранти живуть в обласному центрі. Вони раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Нині їх затримали та повідомили про підозру за вимагання в умовах воєнного стану. Вони знаходяться під вартою.

"Перевіряється причетність учасників банди до вчинення інших злочинів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України припинила діяльність ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік здавав позиції ЗСУ та планував удар по військовому шпиталю на Миколаївщині. 

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