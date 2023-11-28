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На Буковине БЭБ объявило подозрение руководителю компании, завышавшему цену электроэнергии

28 ноября 2023 13:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Буковине БЭБ объявило подозрение руководителю компании, завышавшему цену электроэнергии
Энергоснабжающая компания на Буковине. Фото: БЕБ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Черновицкой области директор энергоснабжающей компании получил подозрение. Он обвиняется в завышении стоимости электроэнергии и незаконном получении 8,6 млн гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

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Преступные действия руководителя энергоснабжающей компании

Детективы БЭБ сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления руководителю энергокомпании на Буковине. Правоохранители установили, что директор завышал цены на электроэнергию более чем на 36%.

"В конце 2020 года компания стала победителем тендера на поставку электроэнергии одному из коммунальных предприятий. Еще до определенной в договоре даты начала поставки электроэнергии, руководитель компании, угрожая расторжением договора или не снабжением электроэнергией, направил письма и справки для увеличения цены за 1 кВт", — указали в БЭБ.

В этих документах не были отражены реальные колебания цен на рынке. Если бы предприятие решило расторгнуть договор, то получало бы услуги в пять раз дороже от другого поставщика.

Незаконное получение средств энергокомпанией

По данным БЭБ, между энергоснабжающей компанией и госпредприятием было заключено четыре дополнительных соглашения. В результате цена на электроэнергию незаконно выросла на 36,5%. Соответственно, коммунальное предприятие переплатило энергокомпании более 8,6 млн гривен.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору Киевского научно-методического центра. Он обвиняется в приказе о получении премий и растрате 500 тыс. гривен.

Добавим, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении бухгалтеру Государственного кредитного учреждения. Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую ущерб на 1,8 млн гривен.

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