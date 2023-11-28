На Буковині БЕБ оголосило підозру керівнику компанії, який завищував ціну електроенергії

Енергопостачальна компанія на Буковині. Фото: БЕБ

У Чернівецькій області директор енергопостачальної компанії отримав підозру. Його звинувачують у завищенні вартості електроенергії і незаконному отриманні 8,6 млн гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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Детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення керівнику енергокомпанії на Буковині. Правоохоронці встановили, що директор завищував ціни на електроенергію більше ніж на 36%.

"Наприкінці 2020 року компанія стала переможцем тендеру на постачання електроенергії одному з комунальних підприємств. Ще до визначеної у договорі дати початку постачання електроенергії, керівник компанії, погрожуючи розірванням договору або непостачанням електроенергії, надіслав листи та довідки для збільшення ціни за 1 кВт", — вказали у БЕБ.

Зазначається, що у цих документах не були відображені реальні коливання цін на ринку. Якби підприємство вирішило розірвати договір, то отримувало б послуги у п'ять разів дорожче від іншого постачальника.

Незаконне отримання коштів енергокомпанією

За даними БЕБ, між енергопостачальною компанією та держпідприємством було укладено чотири додаткових угоди. Внаслідок цього ціна на електроенергію незаконно зросла на 36,5%. Відповідно, комунальне підприємство переплатило енергокомпанії понад 8,6 млн гривень.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному директору Київського науково-методичного центру. Його звинувачують у наказі про отримання премій та розтраті 500 тис. гривень.

Додамо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру бухгалтеру Державної кредитної установи. Їй інкримінують службову недбалість, яка спричинила збитки на 1,8 млн гривень.