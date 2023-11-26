Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем arrow

Минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем

26 ноября 2023 14:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем
Российский ЗРК "Викинг". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские системы ПВО якобы сбили над акваторией Азовского моря две украинские зенитные ракеты. Речь идет о ракетах комплекса С-200, переоборудованных для поражения наземных целей.

Об этом сообщает Миноборона РФ.

Читайте также:

Над Азовским морем ПВО сбило две ракеты

Так, по данным российского оборонного ведомства, это произошло сегодня, 26 ноября, в 12.00.

"Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста минобороны РФ

Напомним, что в ночь на 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин жаловался на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях есть ущерб, однако целью БпЛА является Москва.

Кроме того, в российском Минобороны обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбили ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.

Также мы писали, что в российском городе Тула прозвучало не менее пяти взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме