Минобороны РФ заявило о сбитии двух ракет над Азовским морем

Российский ЗРК "Викинг". Фото: росСМИ

Российские системы ПВО якобы сбили над акваторией Азовского моря две украинские зенитные ракеты. Речь идет о ракетах комплекса С-200, переоборудованных для поражения наземных целей.

Об этом сообщает Миноборона РФ.

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Так, по данным российского оборонного ведомства, это произошло сегодня, 26 ноября, в 12.00.

"Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

Скриншот поста минобороны РФ

Напомним, что в ночь на 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин жаловался на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях есть ущерб, однако целью БпЛА является Москва.

Кроме того, в российском Минобороны обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбили ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.

Также мы писали, что в российском городе Тула прозвучало не менее пяти взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.