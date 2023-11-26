Міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем

Російський ЗРК "Викинг". Фото: росЗМІ

Російські системи ППО нібито збили над акваторією Азовського моря дві українські зенітні ракети. Йдеться про ракети комплексу С-200, переобладнані для ураження наземних цілей.

Про це повідомляє міноборони РФ.

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Так, за даними російського оборонного відомства, це сталося сьогодні, 26 листопада, о 12:00.

"Російськими засобами ППО дві українські ракети було виявлено та знищено у повітрі над акваторією Азовського моря", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису міноборони РФ

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада мер Москви Сергій Собянін скаржився на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях є збиття, однак ціллю БпЛА є Москва.

Крім того, у російському Міноборони оприлюднили зведення щодо безпілотників, які нібито збила ППО в ніч проти 26 листопада. В обстрілі там традиційно звинувачують Україну.

Також ми писали, що у російському місті Тула пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.