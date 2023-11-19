Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Михаил Ткач рассказал детали нападения на него во время съемок arrow

Михаил Ткач рассказал детали нападения на него во время съемок

19 ноября 2023 08:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Михаил Ткач рассказал детали нападения на него во время съемок
Нападение на журналиста Михаила Ткача. Фото: скриншот
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На журналиста-расследователя УП Михаила Ткача на днях совершили нападение . Это произошло в Козине Киевской области вблизи ресторана "Тандыр".

Об этом Ткач рассказал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Детали нападения на Ткача во время съемок

По его словам, вблизи заведения стояло много автомобилей премиум-класса. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители, в том числе крупная охраняемая компания.

"Поскольку наше авто не очень соответствует уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг. Далее, понимая, что в нашем авто есть люди, они включили дальний свет на расстоянии двадцати метров", — уточнил Ткач.

Он рассказал, что когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вплотную к съемочной группе. Понимая, что ничего не видно из-за дальнего света Ткач вышел из авто.

"Сразу сообщил охрану, что я журналист Украинской правды и продолжил снимать. Два охранника начали закрывать камеру. Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась", — отметил журналист.

В результате нападения, вероятно, была повреждена камера, поскольку видеофайл не открывается.

"Важно. Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана одного из гостей. О чем отметили в новости на УП", — добавил он.

Журналист объяснил, что ряд машин имеют оперативные или поддельные номерные знаки, поэтому это затрудняет установление чьей охраны.

null
Скриншот поста Ткача

Напомним, что полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме