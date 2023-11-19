Михаил Ткач рассказал детали нападения на него во время съемок

Нападение на журналиста Михаила Ткача. Фото: скриншот

На журналиста-расследователя УП Михаила Ткача на днях совершили нападение . Это произошло в Козине Киевской области вблизи ресторана "Тандыр".

Об этом Ткач рассказал на своей странице в Facebook.

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По его словам, вблизи заведения стояло много автомобилей премиум-класса. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители, в том числе крупная охраняемая компания.

"Поскольку наше авто не очень соответствует уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг. Далее, понимая, что в нашем авто есть люди, они включили дальний свет на расстоянии двадцати метров", — уточнил Ткач.

Он рассказал, что когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вплотную к съемочной группе. Понимая, что ничего не видно из-за дальнего света Ткач вышел из авто.

"Сразу сообщил охрану, что я журналист Украинской правды и продолжил снимать. Два охранника начали закрывать камеру. Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась", — отметил журналист.

В результате нападения, вероятно, была повреждена камера, поскольку видеофайл не открывается.

"Важно. Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана одного из гостей. О чем отметили в новости на УП", — добавил он.

Журналист объяснил, что ряд машин имеют оперативные или поддельные номерные знаки, поэтому это затрудняет установление чьей охраны.

Скриншот поста Ткача

Напомним, что полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.