Михаил Ткач рассказал детали нападения на него во время съемок
На журналиста-расследователя УП Михаила Ткача на днях совершили нападение . Это произошло в Козине Киевской области вблизи ресторана "Тандыр".
Об этом Ткач рассказал на своей странице в Facebook.
Детали нападения на Ткача во время съемок
По его словам, вблизи заведения стояло много автомобилей премиум-класса. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители, в том числе крупная охраняемая компания.
"Поскольку наше авто не очень соответствует уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг. Далее, понимая, что в нашем авто есть люди, они включили дальний свет на расстоянии двадцати метров", — уточнил Ткач.
Он рассказал, что когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вплотную к съемочной группе. Понимая, что ничего не видно из-за дальнего света Ткач вышел из авто.
"Сразу сообщил охрану, что я журналист Украинской правды и продолжил снимать. Два охранника начали закрывать камеру. Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась", — отметил журналист.
В результате нападения, вероятно, была повреждена камера, поскольку видеофайл не открывается.
"Важно. Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана одного из гостей. О чем отметили в новости на УП", — добавил он.
Журналист объяснил, что ряд машин имеют оперативные или поддельные номерные знаки, поэтому это затрудняет установление чьей охраны.
Напомним, что полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.
Читайте Новини.LIVE!