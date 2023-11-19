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Михайло Ткач розповів деталі нападу на нього під час зйомок

19 листопада 2023 08:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Михайло Ткач розповів деталі нападу на нього під час зйомок
Напад на журналіста Михайла Ткача. Фото: скриншот
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На журналіста-розслідувача УП Михайла Ткача днями скоїли напад. Це сталося у Козині Київської області поблизу ресторану "Тандир".

Про це Ткач розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі нападу на Ткача під час зйомок

За його словами, поблизу закладу стояло багато автомобілів преміумкласу. О 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі, зокрема велика компанія з охороною.

"Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити довкола. Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів", — уточнив Ткач.

Він розповів, що коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала впритул до знімальної групи. Розуміючи, що нічого не видно через дальнє світло Ткач вийшов з авто.

"Одразу повідомив охорону, що я журналіст Української правди і продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась", — зазначив журналіст.

Внаслідок нападу, ймовірно, було пошкоджено камеру, бо відеофайл не відкривається.

"Важливо. Ми не знаємо, з ким пов‘язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Про що зазначили в новині на УП", — додав він.

Журналіст пояснив, що низка машин має оперативні або підробні номерні знаки, тому це ускладнює з'ясування чия це охорона. 

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Скриншот допису Ткача

Нагадаємо, що поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності. Йдеться про напад на журналіста Михайла Ткача.

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