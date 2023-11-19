Михайло Ткач розповів деталі нападу на нього під час зйомок

Напад на журналіста Михайла Ткача. Фото: скриншот

На журналіста-розслідувача УП Михайла Ткача днями скоїли напад. Це сталося у Козині Київської області поблизу ресторану "Тандир".

Про це Ткач розповів на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, поблизу закладу стояло багато автомобілів преміумкласу. О 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі, зокрема велика компанія з охороною.

"Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити довкола. Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів", — уточнив Ткач.

Він розповів, що коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала впритул до знімальної групи. Розуміючи, що нічого не видно через дальнє світло Ткач вийшов з авто.

"Одразу повідомив охорону, що я журналіст Української правди і продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась", — зазначив журналіст.

Внаслідок нападу, ймовірно, було пошкоджено камеру, бо відеофайл не відкривається.

"Важливо. Ми не знаємо, з ким пов‘язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Про що зазначили в новині на УП", — додав він.

Журналіст пояснив, що низка машин має оперативні або підробні номерні знаки, тому це ускладнює з'ясування чия це охорона.

Скриншот допису Ткача

Нагадаємо, що поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності. Йдеться про напад на журналіста Михайла Ткача.