Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Маскировали наркотики под сладости: СБУ в Запорожье разоблачила преступную группу arrow

Маскировали наркотики под сладости: СБУ в Запорожье разоблачила преступную группу

11 августа 2023 15:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Маскировали наркотики под сладости: СБУ в Запорожье разоблачила преступную группу
Сотрудник СБУ возле изъятых у преступников вещей. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье СБУ разоблачила наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей. В результате которой ликвидирован международный канал контрабанды тяжелых наркотиков в Украине.

Об этом сообщила СБУ.

Читайте также:

В Службе Безопасности сообщили, что во время комплексных мероприятий были задержаны организатор и четыре активных участника преступной группировки, организовавшей наркобизнес.

Как работала преступная схема

Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию Украины для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн. грн.

"Для контрабанды наркотиков иностранные подельники фигурантов хоронили "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину через почтовые сервисы и перевозчиков. Полученную "продукцию" преступники сбывали в разные регионы Украины. Для этого у них была разветвленная сеть наркокурьеров", — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, наркодельцы изготовляли "промышленные" объемы метамфетамина. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже в Запорожье.

По данным следствия, за месяц злоумышленники производили до 5 кг психотропа. Готовый товар они выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.

Задержание преступников. Фото: СБУ

СБУ провела обыски

В ходе 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников изъято:

  • 200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;
  • 250 таблеток экстази;
  • оборудование для их синтеза;
  • более 100 литров прекурсоров,
  • банковские карточки, черновые записи с данными о наркотрафике и "заказчиках", а также компьютерную технику с доказательствами переписки с "поставщиками";
  • большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;
  • оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.
Пакетики с порошком, извлеченные у злоумышленников. Фото: СБУ
Наркотики изъяты у злоумышленников. Фото: СБУ
Оружие изъято у преступников. Фото: СБУ

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Четверым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному фигуранту - домашний арест. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата , который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз