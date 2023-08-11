Маскировали наркотики под сладости: СБУ в Запорожье разоблачила преступную группу
В Запорожье СБУ разоблачила наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей. В результате которой ликвидирован международный канал контрабанды тяжелых наркотиков в Украине.
Об этом сообщила СБУ.
В Службе Безопасности сообщили, что во время комплексных мероприятий были задержаны организатор и четыре активных участника преступной группировки, организовавшей наркобизнес.
Как работала преступная схема
Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию Украины для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн. грн.
"Для контрабанды наркотиков иностранные подельники фигурантов хоронили "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину через почтовые сервисы и перевозчиков. Полученную "продукцию" преступники сбывали в разные регионы Украины. Для этого у них была разветвленная сеть наркокурьеров", — говорится в сообщении СБУ.
Кроме того, наркодельцы изготовляли "промышленные" объемы метамфетамина. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже в Запорожье.
По данным следствия, за месяц злоумышленники производили до 5 кг психотропа. Готовый товар они выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.
СБУ провела обыски
В ходе 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников изъято:
- 200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;
- 250 таблеток экстази;
- оборудование для их синтеза;
- более 100 литров прекурсоров,
- банковские карточки, черновые записи с данными о наркотрафике и "заказчиках", а также компьютерную технику с доказательствами переписки с "поставщиками";
- большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;
- оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Четверым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному фигуранту - домашний арест. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее мы рассказывали, Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата , который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.