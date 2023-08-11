Маскировали наркотики под сладости: СБУ в Запорожье разоблачила преступную группу

Сотрудник СБУ возле изъятых у преступников вещей. Фото: СБУ

В Запорожье СБУ разоблачила наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей. В результате которой ликвидирован международный канал контрабанды тяжелых наркотиков в Украине.

Об этом сообщила СБУ.

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Как работала преступная схема

Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию Украины для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн. грн.

"Для контрабанды наркотиков иностранные подельники фигурантов хоронили "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину через почтовые сервисы и перевозчиков. Полученную "продукцию" преступники сбывали в разные регионы Украины. Для этого у них была разветвленная сеть наркокурьеров", — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, наркодельцы изготовляли "промышленные" объемы метамфетамина. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже в Запорожье.

По данным следствия, за месяц злоумышленники производили до 5 кг психотропа. Готовый товар они выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.

Задержание преступников. Фото: СБУ

СБУ провела обыски

В ходе 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников изъято:

200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;

250 таблеток экстази;

оборудование для их синтеза;

более 100 литров прекурсоров,

банковские карточки, черновые записи с данными о наркотрафике и "заказчиках", а также компьютерную технику с доказательствами переписки с "поставщиками";

большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;

оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.

Пакетики с порошком, извлеченные у злоумышленников. Фото: СБУ

Наркотики изъяты у злоумышленников. Фото: СБУ

Оружие изъято у преступников. Фото: СБУ

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Четверым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному фигуранту - домашний арест. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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