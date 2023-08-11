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Маскували наркотики під солодощі: СБУ на Запоріжжі викрила злочинну групу

11 серпня 2023 15:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Маскували наркотики під солодощі: СБУ на Запоріжжі викрила злочинну групу
співробітник СБУ біля вилучених у злочинців речей. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Запоріжжі СБУ викрила наркоторговців, які завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів. У результаті якої ліквідовано міжнародний канал контрабанди важких наркотиків в Україну.

Про це повідомила СБУ.

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В Службі Безпеки повідомили, що під час комплексних заходів було затримано організатора та чотирьох активних учасників злочинного угруповання, яке організувало наркобізнес.

Як працювала злочинна схема

Зловмисники налагодили оптові поставки екстазі з однієї із європейських країн на територію України для подальшого продажу. За наявними даними, протягом декількох місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн.

"Для контрабанди наркотиків іноземні спільники фігурантів ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну через поштові сервіси та перевізників. Отриману "продукцію" злочинці збували до різних регіонів України. Для цього вони мали розгалужену мережу наркокур’єрів", — говориться у повідомленні СБУ.

Крім того, наркоділки виготовляли "промислові" обсяги метамфетаміну. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі у Запоріжжі.

За даними слідства, за місяць зловмисники виробляли до 5 кг психотропу. Готовий "товар" вони виставляли на продаж через спеціалізовані інтернет-платформи.

Затримання злочинців. Фото: СБУ

СБУ провела обшуки

Під час 14 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків, а також у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучено:

  • 200 розфасованих зіп-пакетів з метамфетаміном;
  • 250 пігулок екстазі;
  • обладнання для їх синтезу;
  • понад 100 літрів прекурсорів,
  • банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та "замовників", а також комп’ютерну техніку із доказами листування з "постачальниками";
  • велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;
  • зброю та боєприпаси, серед яких 4 пістолети з набоями і 19 бойових гранат Ф-1 та РГД-5.
Пакетики з порошком, вилучені у зловмисників. Фото: СБУ
Наркотики, вилучені у зловмисників. Фото: СБУ
Зброя, вилучена у злочинців. Фото: СБУ

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, ще одному фігуранту - домашній арешт. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Раніше ми розповідали, Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

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