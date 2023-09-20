Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow "Крышевал" нарколаборатории: на Буковине засудили полицейского arrow

"Крышевал" нарколаборатории: на Буковине засудили полицейского

20 сентября 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Крышевал" нарколаборатории: на Буковине засудили полицейского
ГБР проводит расследование. Фото: dbr.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Черновицкой области суд вынес приговор полицейскому, который координировал работу двух нарколабораторий на Буковине, занимающихся производством амфетамина. Он был приговорен к четырём годам лишения свободы. 

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Материалы расследования ГБР

В сообщении указывается, что секретные лаборатории выпускали большие объемы амфетамина и реализовывали его, включая районы вблизи линии фронта.

Также сообщается, что в марте 2023 года сотрудники безопасности выявили и ликвидировали данные лаборатории. При этом было конфисковано около 4 тыс. порций амфетамина, свыше 40 литров и приблизительно 50 кг различных веществ-предшественников, а также лабораторное оборудование. За один месяц преступники получали доход в размере около 1 млн гривен.

Обыски в нарколаборатории
Обыски в нарколаборатории. Фото: dbr.gov.ua

Всего в составе преступной группы обнаружено девять человек. Основной обвиняемый был арестован в момент сбыта наркотиков. Его сообщниками было восемь гражданов.

Обыски в нарколаборатории
Обыски в нарколаборатории. Фото: dbr.gov.ua
Обыски в нарколаборатории
Обыски в нарколаборатории. Фото: dbr.gov.ua

Напомним, что сотрудники ГБР задержали заместителя руководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз