"Крышевал" нарколаборатории: на Буковине засудили полицейского

ГБР проводит расследование. Фото: dbr.gov.ua

В Черновицкой области суд вынес приговор полицейскому, который координировал работу двух нарколабораторий на Буковине, занимающихся производством амфетамина. Он был приговорен к четырём годам лишения свободы.

Об этом сообщает ГБР.

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Материалы расследования ГБР

В сообщении указывается, что секретные лаборатории выпускали большие объемы амфетамина и реализовывали его, включая районы вблизи линии фронта.

Также сообщается, что в марте 2023 года сотрудники безопасности выявили и ликвидировали данные лаборатории. При этом было конфисковано около 4 тыс. порций амфетамина, свыше 40 литров и приблизительно 50 кг различных веществ-предшественников, а также лабораторное оборудование. За один месяц преступники получали доход в размере около 1 млн гривен.

Обыски в нарколаборатории. Фото: dbr.gov.ua

Всего в составе преступной группы обнаружено девять человек. Основной обвиняемый был арестован в момент сбыта наркотиков. Его сообщниками было восемь гражданов.

Обыски в нарколаборатории. Фото: dbr.gov.ua

Обыски в нарколаборатории. Фото: dbr.gov.ua

Напомним, что сотрудники ГБР задержали заместителя руководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата.