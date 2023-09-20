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"Кришував" нарколабораторії: на Буковині засудили поліцейського

20 вересня 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Кришував" нарколабораторії: на Буковині засудили поліцейського
ДБР проводить розслідування. Фото: dbr.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Чернівецькій області суд виніс вирок поліцейському, який координував роботу двох нарколабораторій на Буковині, які займаються виробництвом амфетаміну. Він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє ДБР.

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У повідомленні зазначається, що секретні лабораторії випускали великі обсяги амфетаміну та реалізовували його, включаючи райони поблизу лінії фронту.

Також повідомляється, що у березні 2023 року співробітники безпеки виявили та ліквідували дані лабораторії. При цьому було конфісковано близько 4 тис. порцій амфетаміну, понад 40 літрів та приблизно 50 кг різних попередників, а також лабораторне обладнання. За один місяць злочинці отримували дохід у розмірі близько 1 млн гривень.

Обшуки у нарколабораторії
Обшуки у нарколабораторії. Фото: dbr.gov.ua

Загалом у складі злочинної групи виявлено дев'ять осіб. Основного обвинуваченого було заарештовано в момент збуту наркотиків. Його спільниками було вісім громадян.

Обшуки у нарколабораторії
Обшуки у нарколабораторії. Фото: dbr.gov.ua
Обшуки у нарколабораторії
Обшуки у нарколабораторії. Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.

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