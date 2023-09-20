"Кришував" нарколабораторії: на Буковині засудили поліцейського

ДБР проводить розслідування. Фото: dbr.gov.ua

На Чернівецькій області суд виніс вирок поліцейському, який координував роботу двох нарколабораторій на Буковині, які займаються виробництвом амфетаміну. Він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє ДБР.

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У повідомленні зазначається, що секретні лабораторії випускали великі обсяги амфетаміну та реалізовували його, включаючи райони поблизу лінії фронту.

Також повідомляється, що у березні 2023 року співробітники безпеки виявили та ліквідували дані лабораторії. При цьому було конфісковано близько 4 тис. порцій амфетаміну, понад 40 літрів та приблизно 50 кг різних попередників, а також лабораторне обладнання. За один місяць злочинці отримували дохід у розмірі близько 1 млн гривень.

Обшуки у нарколабораторії. Фото: dbr.gov.ua

Загалом у складі злочинної групи виявлено дев'ять осіб. Основного обвинуваченого було заарештовано в момент збуту наркотиків. Його спільниками було вісім громадян.

Обшуки у нарколабораторії. Фото: dbr.gov.ua

Обшуки у нарколабораторії. Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.