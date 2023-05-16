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Костин прокомментировал масштабное разоблачение коррупционеров в Верховном Суде

16 мая 2023 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Костин прокомментировал масштабное разоблачение коррупционеров в Верховном Суде
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отреагировал на масштабную коррупцию судей Верховного суда. Он поприветствовал работу коллег из САП и НАБУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Генпрокурор благодарен правоохранителям за результативную операцию, уничтожившую преступную схему.

По его словам, был зафиксирован рекордный объем взятки. Костин отметил, что есть признаки, что это был не единичный случай.

"Во время войны единство и доверие — наше оружие. А ничто так не разрушает доверие, как коррупция. Она недопустима и опасна. Недопустимо, когда закон нарушает тот, кто поклялся его защищать. Опасно, еще и когда это происходит на высшем государственном уровне", — подчеркнул Костин.

Он отметил, что разоблачение этой коррупционной схемы является примером эффективного сотрудничества прокуроров и органов досудебного расследования. По словам Костина, именно такие действия являются залогом успешной борьбы с коррупцией.

"В европейской демократической Украине, которую защищают наши защитники, никакое состояние, должности или мантии не прикроют преступление и не помешают правосудию. Нулевая толерантность к коррупции — залог нашей победы и мирного европейского будущего", — добавил Костин.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Также мы писали, что судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали выражение недоверия председателю Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного суда из 142 присутствующих. Теперь в течение 24 часов ему готовится подозрение.

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