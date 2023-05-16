Костін прокоментував масштабне викриття корупціонерів у Верховному Суді

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: "РБК-Україна"

Генеральний прокурор України Андрій Костін відреагував на масштабну корупцію суддів Верховного Суду. Він привітав роботу колег із САП та НАБУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Генпрокурор вдячний правоохоронцям за результативну операцію, яка знищила злочинну схему.

За його словами, було зафіксовано рекордний обсяг хабаря. Костін зазначив, що також є ознаки, що це був не поодинокий випадок.

"Під час війни єдність та довіра — наша зброя. А ніщо так не руйнує довіру, як корупція. Вона неприпустима та небезпечна. Неприпустимо, коли закон порушує той, хто заприсягся його захищати. Небезпечно, ще й коли це відбувається на найвищому державному рівні", — наголосив Костін.

Він зазначив, що викриття цієї корупційної схеми є прикладом ефективної співпраці прокурорів та органів досудового розслідування. За словами Костіна, саме такі дії є запорукою успішної боротьби з корупцією.

"В європейській демократичній Україні, яку боронять наші захисники, жодні статки, посади, чи мантії не прикриють злочин і не стануть на заваді правосуддя. Нульова толерантність до корупції — запорука нашої перемоги та мирного європейського майбутнього", — додав Костін.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Також ми писали, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного суду із 142 присутніх. Тепер впродовж 24 годин йому готується підозра.