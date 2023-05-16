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Костін прокоментував масштабне викриття корупціонерів у Верховному Суді

16 травня 2023 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Костін прокоментував масштабне викриття корупціонерів у Верховному Суді
Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін відреагував на масштабну корупцію суддів Верховного Суду. Він привітав роботу колег із САП та НАБУ. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Генпрокурор вдячний правоохоронцям за результативну операцію, яка знищила злочинну схему.

За його словами, було зафіксовано рекордний обсяг хабаря. Костін зазначив, що також є ознаки, що це був не поодинокий випадок. 

"Під час війни єдність та довіра — наша зброя. А ніщо так не руйнує довіру, як корупція. Вона неприпустима та небезпечна. Неприпустимо, коли закон порушує той, хто заприсягся його захищати. Небезпечно, ще й коли це відбувається на найвищому державному рівні", — наголосив Костін. 

Він зазначив, що викриття цієї корупційної схеми є прикладом ефективної співпраці прокурорів та органів досудового розслідування. За словами Костіна, саме такі дії є запорукою успішної боротьби з корупцією. 

"В європейській демократичній Україні, яку боронять наші захисники, жодні статки, посади, чи мантії не прикриють злочин і не стануть на заваді правосуддя. Нульова толерантність до корупції — запорука нашої перемоги та мирного європейського майбутнього", — додав Костін.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Також ми писали, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного суду із 142 присутніх. Тепер впродовж 24 годин йому готується підозра.

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