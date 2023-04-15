Корректирующего, который приводил "Калибры" на Николаев, осудили: детали

Служба безопасности Украины в рабочем процессе. Фото: Униан

Сегодня, 15 апреля, СБУ заявили, что осужден корректировщик, который приводил "Калибры" на Николаев. Он собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

Об этом информирует СБУ.

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Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр". Также он собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в начале августа прошлого года в ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области. По материалам СБУ суд назначил ему 11,5 лет лишения свободы.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР". В поле зрения врага он попал на одном из прокремлевских телеграмм-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения)

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ задержали корректировщика РФ. Фото: СБУ

Сообщение от корректировщика в ФСБ. Фото: СБУ

Сообщение от корректировщика в ФСБ. Фото: СБУ

Напомним, что Служба безопасности задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Среди них двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления.