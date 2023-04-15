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Коригувальника, який наводив "Калібри" на Миколаїв, засудили: деталі

15 квітня 2023 12:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Коригувальника, який наводив "Калібри" на Миколаїв, засудили: деталі
Служба безпеки України в робочому процесі. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 15 квітня, СБУ заявили, що засуджено коригувальника, який наводив "Калібри" на Миколаїв. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Про це інформує СБУ.

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Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора ФСБ, який діяв у прифронтових районах на півдні України. Зловмисник коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами "Калібр". Також він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на початку серпня минулого року у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. За матеріалами СБУ суд призначив йому одинадцять з половиною років позбавлення волі.

Як встановили слідчі, ворожим інформатором виявився мешканець обласного центру. На початку літа минулого року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "МДБ ДНР". У поле зору ворога він потрапив на одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
СБУ
СБУ затримали коригувальники РФ. Фото: СБУ
СБУ
Повідомлення від коригувальника до ФСБ. Фото: СБУ
СБУ
Повідомлення від коригувальника до ФСБ. Фото: СБУ

Нагадуємо, що Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Серед них — двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

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