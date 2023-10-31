Корректировщик российских ударов по Донетчине получил 12 лет заключения

Задержание помощника нардепа. Фото: Донецкая областная прокуратура

Помощник нардепа корректировал вражеские удары по Дружковке на Донетчине и хотел стать "советником мэра". За это участник агентурной сети заключен на 12 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Корректировщик вражеских ударов

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года мужчина принял предложение завербованного спецслужбами РФ гражданина Украины о сборе разведывательной информации в пользу оккупантов. К тому же, сам разработал и предоставил своим кураторам план со схемой организации так называемой власти в г. Дружковке, в случае оккупации города. Также предложил себя на псевдодолжность "советника мэра".

После публичного обвинения прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор жителю г. Дружковки за коллаборационную деятельность, совершенную в составе организованной группы. Он приговорен к 12 годам заключения. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 10 лет.

Задержание помощника нардепа. Фото: Донецкая областная прокуратура

"Вместе с еще тремя гражданами, вовлеченными в агентурную сеть в Донецкой и Харьковской областях, дружковчанин регулярно докладывал "работодателям" о местах дислокации личного состава, блокпостов, укрепрайонов и огневых позиций Вооруженных Сил Украины. Также сообщал о направлениях движения техники и вооружения, самоходных гаубиц, БМП и РСЗО "Град" на выездах из города", — сообщили в прокуратуре.

По информации из прокуратуры, с ноября 2022 по январь 2023 мужчина направил через Telegram 12 сообщений, добавив фрагменты карт и координаты зданий, окопов, траншей и других оборонных и инженерных сооружений. Некоторые из них он называл "приоритетными целями". Кроме того, передавал фото с результатами обстрелов собственного города и после детализации координат указывал на необходимость более точных попаданий.

Скриншот сообщений корректировщика русских ударов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Скриншот сообщений корректировщика русских ударов. Фото: Донецкая областная прокуратура

В марте 2023 года мужчина разоблачен и взят под стражу. Во время обысков по месту его жительства обнаружен и изъят телефон, банковские карточки, на которые перечислялись средства с РФ, ноутбук, бумаги с чертежами и метками, а также недействительное удостоверение "помощника депутата ВР на общественных началах".

Напомним, Прокуратура Днепропетровской области доказала, что руководитель отдела кадров воинской части был признан виновным в незаконном присвоении денег значительной суммы. В этой связи суд вынес ему приговор в виде 7,5 года лишения свободы.