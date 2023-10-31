Коригувальник російських ударів по Донеччині отримав 12 років ув'язнення

Затримання помічника нардепа. Фото: Донецька обласна прокуратура

Помічник нардепа коригував ворожі удари по Дружківці, що на Донеччині та хотів стати "радником мера". За це учасника агентурної мережі ув'язнено на 12 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Читайте також:

Коригувальник ворожих ударів

Прокурори в суді довели, що у вересні 2022 року чоловік прийняв пропозицію завербованого спецслужбами РФ громадянина України щодо збору розвідувальної інформації на користь окупантів. До того ж сам розробив та надав своїм кураторам план зі схемою організації так званої влади у м. Дружківці, у разі окупації міста. Також запропонував себе на псевдопосаду "радника мера".

Після публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю м. Дружківки за колабораційну діяльність, вчинену у складі організованої групи. Його засуджено до 12 років ув’язнення. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.

Затримання помічника нардепа. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Разом із ще трьома громадянами, залученими до агентурної мережі у Донецькій та Харківській областях, дружківчанин регулярно доповідав "роботодавцям" про місця дислокації особового складу, блокпостів, укріпрайонів і вогневих позицій Збройних Сил України. Також повідомляв про напрямки руху техніки і озброєння, зокрема, самохідних гаубиць, БМП та РСЗВ "Град" на виїздах з міста", — повідомили в прокуратурі.

За інформацією з прокуратури, з листопада 2022 року по січень 2023 року чоловік надіслав через Telegram 12 повідомлень, додавши фрагменти карт та координати будівель, окопів, траншей та інших оборонних і інженерних споруд. Деякі з них, він називав "пріоритетними цілями". Крім того, передавав фото із результатами обстрілів власного міста та після деталізації координат вказував на необхідність більш точних влучань.

Скриншот повідомлень коригувальника російських ударів. Фото: Донецька обласна прокуратура

Скриншот повідомлень коригувальника російських ударів. Фото: Донецька обласна прокуратура

У березні 2023 року чоловіка викрито та взято під варту. Під час обшуків за місцем його мешкання виявлено та вилучено телефон, банківські картки, на які перераховувались кошти з РФ, ноутбук, папери з кресленнями й мітками, а також недійсне посвідчення "помічника депутата ВР на громадських засадах".

Нагадаємо, Прокуратура Дніпропетровської області довела, що керівника відділу кадрів військової частини було визнано винним у незаконному привласненні грошей значної суми. У зв'язку з цим суд виніс йому вирок у вигляді 7,5 року позбавлення волі.