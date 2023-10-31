На Дніпропетровщині військовий привласнив 3,5 млн гривень "бойових виплат" неіснуючих солдатів
Прокуратура Дніпропетровської області довела, що керівника відділу кадрів військової частини було визнано винним у незаконному привласненні грошей значної суми. У зв'язку з цим суд виніс йому вирок у вигляді 7,5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Що відомо про присвоєння грошей військовим
Суд визнав його винним та виніс вирок у вигляді 7,5 років ув'язнення з вилученням особистого майна. Йому також заборонено обіймати низку посад та займатися деякими видами діяльності протягом 2 років.
Офіс генпрокурора також повідомляє, що судові документи показали, що обвинувачений, використовуючи особисту інформацію деяких громадян та співпрацюючи з колегою, незаконно вносив їх до списків військовослужбовців та вимагав виплати за нібито участь у бойових діях.
Вони спрямовували ці фінанси на свої банківські акаунти, після чого привласнювали та розподіляли між собою, внаслідок чого привласнили 3,5 млн гривень.
Справа стосовно співучасника виділено в окремий процес, який зараз триває.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України провело аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.
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