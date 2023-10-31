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На Дніпропетровщині військовий привласнив 3,5 млн гривень "бойових виплат" неіснуючих солдатів

31 жовтня 2023 13:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Дніпропетровщині військовий привласнив 3,5 млн гривень "бойових виплат" неіснуючих солдатів
Військовий тримає гроші. Фото: nikopolnews.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокуратура Дніпропетровської області довела, що керівника відділу кадрів військової частини було визнано винним у незаконному привласненні грошей значної суми. У зв'язку з цим суд виніс йому вирок у вигляді 7,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Суд визнав його винним та виніс вирок у вигляді 7,5 років ув'язнення з вилученням особистого майна. Йому також заборонено обіймати низку посад та займатися деякими видами діяльності протягом 2 років.

Офіс генпрокурора також повідомляє, що судові документи показали, що обвинувачений, використовуючи особисту інформацію деяких громадян та співпрацюючи з колегою, незаконно вносив їх до списків військовослужбовців та вимагав виплати за нібито участь у бойових діях.

Вони спрямовували ці фінанси на свої банківські акаунти, після чого привласнювали та розподіляли між собою, внаслідок чого привласнили 3,5 млн гривень.

Справа стосовно співучасника виділено в окремий процес, який зараз триває.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України провело аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.

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