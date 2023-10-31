В Днепропетровской области военный присвоил 3,5 млн гривен "боевых выплат" несуществующих солдат

Военный держит деньги. Фото: nikopolnews.net

Прокуратура Днепропетровской области доказала, что руководитель отдела кадров военной части был признан виновным в незаконном присвоении денег значительной суммы. В связи с этим, суд вынес ему приговор в виде 7,5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Суд признал его виновным и вынес приговор в виде 7,5 лет тюремного заключения с изъятием личного имущества. Ему также запрещено занимать ряд должностей и заниматься некоторыми видами деятельности на протяжении двух лет.

Офис генпрокурора также сообщает, что судебные документы показали, что обвиняемый, используя личную информацию некоторых граждан и сотрудничая с коллегой, незаконно вносил их в списки военнослужащих и требовал выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Они направляли эти финансы на свои банковские аккаунты, после чего присваивали и распределяли между собой, в результате чего присвоили 3,5 млн грн.

Дело по отношению к соучастнику выделено в отдельный процесс, который на данный момент продолжается.

Напомним, что Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 млн грн получили военные, не принимавшие участие в боевых действиях или не решавшие военные задания.