Фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Святошинская окружная прокуратура разоблачила 35-летнего жителя столицы в организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины. Такое "удовольствие" обходилось уклонистам за 3 800 долларов США.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, фигурант дела предлагал мужчинам призывного возраста организовать беспрепятственное пересечение границы Украины.

Киевлянин организовал схему незаконного пересечения границы через систему "Шлях". Фото: Киевская городская прокуратура

"За денежное вознаграждение он обещал им помощь в оформлении фиктивных документов волонтера-перевозчика гуманитарной помощи, а также дальнейшее внесение этих данных в систему "Шлях"", — говорят следователи.

После того, как мужчина получил средства, он обеспечил безосновательное внесение данных о лице в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи для ВСУ.

Задержанному доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что двое граждан Украины подозреваются в государственной измене , совершенной в условиях военного положения. Речь идет о бывших спасателях ГСЧС.