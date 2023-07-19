Киевлянин организовал схему незаконного пересечения границы через систему "Шлях"
Святошинская окружная прокуратура разоблачила 35-летнего жителя столицы в организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины. Такое "удовольствие" обходилось уклонистам за 3 800 долларов США.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, фигурант дела предлагал мужчинам призывного возраста организовать беспрепятственное пересечение границы Украины.
"За денежное вознаграждение он обещал им помощь в оформлении фиктивных документов волонтера-перевозчика гуманитарной помощи, а также дальнейшее внесение этих данных в систему "Шлях"", — говорят следователи.
После того, как мужчина получил средства, он обеспечил безосновательное внесение данных о лице в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи для ВСУ.
Задержанному доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что двое граждан Украины подозреваются в государственной измене , совершенной в условиях военного положения. Речь идет о бывших спасателях ГСЧС.