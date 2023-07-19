Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Киянин організував схему незаконного перетину кордону через систему "Шлях" arrow

Киянин організував схему незаконного перетину кордону через систему "Шлях"

19 липня 2023 16:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Киянин організував схему незаконного перетину кордону через систему "Шлях"
Фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Святошинська окружна прокуратура викрила  35-річного мешканця столиці в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України. Таке "задоволення" обходилося ухилянтам за 3 800 доларів США.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, фігурант справи пропонував чоловікам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону України.

 

Киянин організував схему незаконного перетину кордону через систему "Шлях". Фото: Київська міська прокуратура

"За грошову винагороду він обіцяв їм допомогу в оформленні фіктивних документів волонтера-перевізника гуманітарної допомоги, а також подальше внесення цих даних до системи "Шлях"", — кажуть слідчі.

Після того, як чоловік отримав кошти, він забезпечив безпідставне внесення даних про особу до списку водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двох громадян України підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йдеться про колишніх рятувальників ДСНС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз