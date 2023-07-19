Фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

Святошинська окружна прокуратура викрила 35-річного мешканця столиці в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України. Таке "задоволення" обходилося ухилянтам за 3 800 доларів США.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, фігурант справи пропонував чоловікам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону України.

Киянин організував схему незаконного перетину кордону через систему "Шлях". Фото: Київська міська прокуратура

"За грошову винагороду він обіцяв їм допомогу в оформленні фіктивних документів волонтера-перевізника гуманітарної допомоги, а також подальше внесення цих даних до системи "Шлях"", — кажуть слідчі.

Після того, як чоловік отримав кошти, він забезпечив безпідставне внесення даних про особу до списку водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двох громадян України підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йдеться про колишніх рятувальників ДСНС.