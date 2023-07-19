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На Київщині зловили двох рятувальників-колаборантів: яке вони понесуть покарання

19 липня 2023 12:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині зловили двох рятувальників-колаборантів: яке вони понесуть покарання
Затримані "рятувальники" ДСНС. Фото: Київська обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Двох громадян України підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йдеться про колишніх рятувальників ДСНС.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну двоє пожежників-рятувальників 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у Київській області залишилися в окупованому смт Іванків.

Чоловіки добровільно перейшли на бік ворога.

Фігуранти справи обійняли керівні посади у захопленому структурному підрозділі ДСНС. Одного з них окупанти призначили заступником начальника пожежної частини.

"Співпрацюючи з ворогом, вони мали певні привілеї. Разом з військовослужбовцями РФ вільно пересувалися населеним пунктом на транспортних засобах із позначкою "V". Водночас місцевим жителям було заборонено пересуватися вулицями селища", — кажуть слідчі.

Як платили окупанти

Оскільки "рятувальники" надавали ЗС РФ допомогу, останні платили колаборантам по-простому: продукти харчування, алкоголь та цигарки.

Вирок суду вказані особи очікуватимуть під вартою. Їм інкримінують ч. 2 ст. 111 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП). Його підозрюють у допомозі російським військовим під час окупації Київщини.

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