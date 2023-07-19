Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киевской области поймали двух спасателей-коллаборантов: какое они понесут наказание arrow

В Киевской области поймали двух спасателей-коллаборантов: какое они понесут наказание

19 июля 2023 12:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области поймали двух спасателей-коллаборантов: какое они понесут наказание
Задержаны "спасатели" ГСЧС. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Двое граждан Украины подозреваются в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Речь идет о бывших спасателях ГСЧС.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Читайте также:

Спасатели оказались предателями

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ в Украину двое пожарных-спасателей 41-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в Киевской области остались в оккупированном пгт Иванков.

Мужчины добровольно перешли на сторону врага.

Фигуранты дела заняли руководящие должности в захваченном структурном подразделении ГСЧС. Одного из них оккупанты назначили заместителем начальника пожарной части.

"Сотрудничая с врагом, они имели определенные привилегии. Вместе с военнослужащими России свободно передвигались по населенному пункту на транспортных средствах с отметкой "V". Вместе с тем местным жителям было запрещено передвигаться по улицам поселка", — говорят следователи.

Как платили оккупанты

Поскольку "спасатели" оказывали ВС РФ помощь, последние платили коллаборантам по-простому: продукты питания, алкоголь и сигареты.

Приговора суда указанные лица будут ожидать под стражей. Им инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно настоятеля храма УПЦ (МП). Он подозревается в помощи российским военным во время оккупации Киевщины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз