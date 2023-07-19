В Киевской области поймали двух спасателей-коллаборантов: какое они понесут наказание

Задержаны "спасатели" ГСЧС. Фото: Киевская областная прокуратура

Двое граждан Украины подозреваются в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Речь идет о бывших спасателях ГСЧС.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Спасатели оказались предателями

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ в Украину двое пожарных-спасателей 41-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в Киевской области остались в оккупированном пгт Иванков.

Мужчины добровольно перешли на сторону врага.

Фигуранты дела заняли руководящие должности в захваченном структурном подразделении ГСЧС. Одного из них оккупанты назначили заместителем начальника пожарной части.

"Сотрудничая с врагом, они имели определенные привилегии. Вместе с военнослужащими России свободно передвигались по населенному пункту на транспортных средствах с отметкой "V". Вместе с тем местным жителям было запрещено передвигаться по улицам поселка", — говорят следователи.

Как платили оккупанты

Поскольку "спасатели" оказывали ВС РФ помощь, последние платили коллаборантам по-простому: продукты питания, алкоголь и сигареты.

Приговора суда указанные лица будут ожидать под стражей. Им инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно настоятеля храма УПЦ (МП). Он подозревается в помощи российским военным во время оккупации Киевщины.