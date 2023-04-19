Киберполиция поймала жителя Прикарпатья, который шантажировал женщину интимными фото
В Ивано-Франковской области полиция задержала 54-летнего мужчину, который шантажировал 27-летнюю девушку ее собственными фотографиями сексуального характера и требовал деньги. Вымогателю грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
Кража снимков и вымогательство
Как рассказали в полиции, мужчина завладел паролем девушки, получил ее интимные фото и видео и угрожал опубликовать их, если не получит деньги. В течение года, с апреля 2022 по апрель 2023, злоумышленник путем запугиваний и шантажа выманил у потерпевшей 150 тысяч гривен. Со временем фигурант просил еще 35 тысяч.
"Войдя в доверие к этой даме, он как-то узнал пароль от ее мессенджеров и таким образом завладел интимными фотографиями. Женщина обратилась в полицию с заявлением и полиция отреагировала", — говорится в сообщении.
Женщина сообщила полиции, что неизвестный Telegram угрожает распространить материалы порнографического характера.
Задержание вымогателя
В ходе досудебного расследования полицейские установили злоумышленника. Им оказался 54-летний житель Заболотовской территориальной громады.
"Полицейские установили, что злоумышленник получил ее личное фото и видео, а также настаивал на создании материалов порнографического характера для дальнейшей реализации их в сети, а также удовлетворения собственных потребностей", — говорят в полиции.
Результаты обыска
В помещении вымогателя провели обыски. Полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, черновые записи.
Они также убедились, что у мужчины есть доступ к аккаунту в Telegram, через который тот требовал средства у потерпевшей.
Фигуранта правоохранители задержали после получения им очередной суммы средств от потерпевшей.
Какое наказание грозит
"Следователи сообщили о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины", — говорят в полиции.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.
Теперь вымогателю грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее житель Тернополя обратился в полицию из-за мошенницы в сети. Сначала неизвестная предлагала свои интимные фото за символическую плату, а потом просила денег под разными предлогами. В общей сложности мужчина перечислил неизвестной более 165 тысяч гривен.