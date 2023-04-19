Киберполиция поймала жителя Прикарпатья, который шантажировал женщину интимными фото

Задержание мужчины, шантажировавшего 27-летнюю женщину из-за ее интимных снимков. Фото: facebook.com/frankivsk.police

В Ивано-Франковской области полиция задержала 54-летнего мужчину, который шантажировал 27-летнюю девушку ее собственными фотографиями сексуального характера и требовал деньги. Вымогателю грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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Кража снимков и вымогательство

Как рассказали в полиции, мужчина завладел паролем девушки, получил ее интимные фото и видео и угрожал опубликовать их, если не получит деньги. В течение года, с апреля 2022 по апрель 2023, злоумышленник путем запугиваний и шантажа выманил у потерпевшей 150 тысяч гривен. Со временем фигурант просил еще 35 тысяч.

Задержанный получил средства у обладательницы интимных фото. Фото: facebook.com/frankivsk.police

"Войдя в доверие к этой даме, он как-то узнал пароль от ее мессенджеров и таким образом завладел интимными фотографиями. Женщина обратилась в полицию с заявлением и полиция отреагировала", — говорится в сообщении.

Женщина сообщила полиции, что неизвестный Telegram угрожает распространить материалы порнографического характера.

Задержание вымогателя

В ходе досудебного расследования полицейские установили злоумышленника. Им оказался 54-летний житель Заболотовской территориальной громады.

Задержанный за вымогательство житель Прикарпатья. Фото: facebook.com/frankivsk.police

"Полицейские установили, что злоумышленник получил ее личное фото и видео, а также настаивал на создании материалов порнографического характера для дальнейшей реализации их в сети, а также удовлетворения собственных потребностей", — говорят в полиции.

Результаты обыска

В помещении вымогателя провели обыски. Полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, черновые записи.

Результат обыска у задержанного жителя Прикарпатья. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Они также убедились, что у мужчины есть доступ к аккаунту в Telegram, через который тот требовал средства у потерпевшей.

Житель Прикарпатья шантажировал женщину ее интимными снимками. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фигуранта правоохранители задержали после получения им очередной суммы средств от потерпевшей.

Какое наказание грозит

"Следователи сообщили о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины", — говорят в полиции.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Теперь вымогателю грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее житель Тернополя обратился в полицию из-за мошенницы в сети. Сначала неизвестная предлагала свои интимные фото за символическую плату, а потом просила денег под разными предлогами. В общей сложности мужчина перечислил неизвестной более 165 тысяч гривен.