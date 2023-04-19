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Кіберполіція впіймала жителя Прикарпаття, який шантажував жінку інтимними фото

19 квітня 2023 22:02
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кіберполіція впіймала жителя Прикарпаття, який шантажував жінку інтимними фото
Затримання чоловіка, який шантажував 27-річну жінку через її інтимні знімки. Фото: facebook.com/frankivsk.police
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На Івано-Франківщині поліція затримала 54-річного чоловіка, який шантажував 27-річну дівчину її власними фотографіями сексуального характеру і вимагав гроші. Вимагачу загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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Крадіжка знімків та вимагання

Як розповіли у поліції, чоловік заволодів паролем дівчини, отримав її інтимні фото та відео і погрожував опублікувати їх, якщо не отримає гроші.  Упродовж року, з квітня 2022 року по квітень 2023 року, зловмисник шляхом залякувань та шантажу виманив у потерпілої 150 тисяч гривень. Згодом фігурант просив ще 35 тисяч.

Вимагання коштів у власниці інтимних фото. Фото: facebook.com/frankivsk.police
Затриманий отримав кошти у власниці інтимних фото. Фото: facebook.com/frankivsk.police

"Увійшовши в довіру до цієї пані, він якимось чином дізнався пароль від її месенджерів і таким чином заволодів інтимними фотографіями. Жінка звернулася до поліції з заявою і поліція відреагувала", — йдеться у повідомленні. 

Жінка повідомила поліції, що невідомий у Telegram погрожує розповсюдити матеріали порнографічного характеру.

Затримання вимагача

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 54-річний мешканець Заболотівської територіальної громади.

Затриманий за вимагання житель Прикарпаття. Фото: facebook.com/frankivsk.police
Затриманий за вимагання житель Прикарпаття. Фото: facebook.com/frankivsk.police

"Поліцейські встановили, що зловмисник отримав її особисте фото та відео, а також наполягав на створенні матеріалів порнографічного характеру для подальшої реалізації їх в мережі, а також для задоволення власних потреб", — кажуть у поліції. 

Результати обшуку

У помешканні вимагача провели обшуки. Поліціянти вилучили мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи.

Результат обшуку у затриманого жителя Прикарпаття. Фото: facebook.com/frankivsk.police
Результат обшуку у затриманого жителя Прикарпаття. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Вони також впевнились, що у чоловіка є доступ до облікового запису в Telegram, через який той вимагав кошти у потерпілої.

Житель Прикарпаття шантажував жінку її інтимними знімками. Фото: facebook.com/frankivsk.police
Житель Прикарпаття шантажував жінку її інтимними знімками. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фігуранта правоохоронці затримали після отримання ним чергової суми коштів від потерпілої. 

Яке покарання загрожує

"Слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", — кажуть у поліції.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Тепер вимагачу загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше тернополянин звернувся до поліції через шахрайку в мережі. Спочатку невідома пропонувала свої інтимні фото за символічну плату, а згодом просила грошей під різними приводами. Загалом чоловік перерахував невідомій понад 165 тисяч гривень.

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