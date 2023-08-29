Хотел сбежать в непризнанное Приднестровье: в Винницкой области задержали бывшего боевика "ДНР"

СБУ задержала боевика террористической организации "ДНР". Фото: СБУ

В Винницкой области СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки "ДНР", который хотел бежать в непризнанное Приднестровье. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила СБУ.

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Известно, что задержанный является жителем города Константиновка Донецкой области.

В 2014 году он присоединился к "Славянскому полку", который был подконтролен РФ. В частности, там в его обязанности входило дежурить на российских блокпостах, где он останавливал граждан Украины, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона. Во время таких остановок боевики придумывали разные причины, чтобы украсть людей и конфисковать их авто.

Кроме того, фигурант был администратором нескольких пророссийских групп в запрещенной сети "Вконтакте". В них он агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР".

Однако с начала полномасштабного вторжения злоумышленник покинул ряды "ДНР" и выехал на подконтрольную Украине территорию. Он пытался скрыться от следствия.

Правоохранители задержали злоумышленника

В конце концов сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области. Он пытался бежать в непризнанное Приднестровье.

Во время обысков у задержанного обнаружили телефон и сим-карты, доказывающие его коммуникацию с боевиками "ДНР".

Пока ему сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по освобожденному Херсону. Ей грозит пожизненное заключение.