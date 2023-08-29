Хотів втекти до невизнаного Придністров’я: на Вінниччині затримали колишнього бойовика "ДНР"

СБУ затримала бойовика терористичної організації "ДНР". Фото: СБУ

На Вінниччині СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання "ДНР", який хотів втекти до невизнаного Придністров’я. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила СБУ.

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Відомо, що затриманий є мешканцем міста Костянтинівка, що на Донеччині.

У 2014 році він приєднався до "Слов'янського полку", який був підконтрольний РФ. Зокрема, там до його обов'язків входило чергувати на російських блокпостах, де він зупиняв громадян України, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону. Під час таких зупинок бойовики вигадували різні причини, що викрасти людей та конфіскувати їхні авто.

Окрім цього, фігурант був адміністратором декількох проросійських груп у забороненій мережі "Вконтакте". У них він агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної "ДНР".

Однак, з початку повномасштабного вторгнення зловмисник покинув лави "ДНР" та виїхав на підконтрольну Україні територію. Він намагався переховатися від слідства.

Правоохоронці затримали зловмисника

Зрештою, співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області. Він намагався втекти до невизнаного Придністров'я.

Під час обшуків у затриманого виявили телефон та сім-картки, які доводять його комунікацію з бойовиками "ДНР".

Наразі, йому повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Їй загрожує довічне ув’язнення.