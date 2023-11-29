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Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров

29 ноября 2023 17:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Офицер ЦСО "Альфа" СБУ следит за арестованным. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией ликвидировала в Киеве рейдерскую группировку, которая терроризировала киевлян и захватывала их бизнес. В банду входило 15 человек, среди которых неоднократно судимые рецидивисты из стран бывшего СССР.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Чем занимались рейдеры

По предварительному сообщению, рейдеры хотели подмять под себя законный столичный парковочный бизнес. Фигуранты подыскивали привлекательные автостоянки в столице и заставляли их владельцев отказаться от управления этими объектами.

Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Силовик СБУ и арестованные рейдеры. Источник: СБУ

"Бандиты "заводили" на стоянки своих менеджеров, которые присваивали всю прибыль, а реальных владельцев оставляли налегке. В случае отказа они с оружием нападали на предпринимателей, угрожали насилием и убийством", — говорят силовики.

Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Один из арестованных рейдеров. Источник: СБУ

По имеющимся данным, ежемесячно рейдеры получали миллионные "доходы", часть из которых направляли в так называемую "воровскую кассу".

Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Другой арестованный рейдер-рецидивист. Источник: СБУ

Вмешательство спецотряда ЦСО "А" позволило арестовать в столице шестерых рейдеров при передаче денег от потерпевшего.

Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Изъяты записная книжка, деньги и пистолеты ПМ и "Форт". Источник: СБУ

При обыске по адресам проживания были изъяты:

  • огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с поличным;
  • печати фиктивных фирм;
  • более полумиллиона наличных денег в гривневом эквиваленте, полученных преступным путем.
Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Удален АК-74. Источник: СБУ
Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Изъятые деньги, мобильный телефон и патроны для автомата АК-74. Источник: СБУ

Все арестованные сообщены о подозрении, им грозит 12 лет заключения в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Напомним, ранее силовики арестовали в Одессе пророссийского блогера, который снимал работу ПВО во время дроновой атаки и выкладывал видео в соцсети. Также СБУ ликвидировала два канала нелегального сбыта трофейного российского оружия в Ровенской и Ивано-Франковской областях.

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