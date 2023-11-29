Хотели захватить парковочный бизнес Киева — СБУ обезвредила банду рейдеров
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией ликвидировала в Киеве рейдерскую группировку, которая терроризировала киевлян и захватывала их бизнес. В банду входило 15 человек, среди которых неоднократно судимые рецидивисты из стран бывшего СССР.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Чем занимались рейдеры
По предварительному сообщению, рейдеры хотели подмять под себя законный столичный парковочный бизнес. Фигуранты подыскивали привлекательные автостоянки в столице и заставляли их владельцев отказаться от управления этими объектами.
"Бандиты "заводили" на стоянки своих менеджеров, которые присваивали всю прибыль, а реальных владельцев оставляли налегке. В случае отказа они с оружием нападали на предпринимателей, угрожали насилием и убийством", — говорят силовики.
По имеющимся данным, ежемесячно рейдеры получали миллионные "доходы", часть из которых направляли в так называемую "воровскую кассу".
Вмешательство спецотряда ЦСО "А" позволило арестовать в столице шестерых рейдеров при передаче денег от потерпевшего.
При обыске по адресам проживания были изъяты:
- огнестрельное оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с поличным;
- печати фиктивных фирм;
- более полумиллиона наличных денег в гривневом эквиваленте, полученных преступным путем.
Все арестованные сообщены о подозрении, им грозит 12 лет заключения в колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Напомним, ранее силовики арестовали в Одессе пророссийского блогера, который снимал работу ПВО во время дроновой атаки и выкладывал видео в соцсети. Также СБУ ликвидировала два канала нелегального сбыта трофейного российского оружия в Ровенской и Ивано-Франковской областях.
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