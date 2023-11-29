Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати "трофейну" зброю РФ та вибухівку arrow

СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати "трофейну" зброю РФ та вибухівку

29 листопада 2023 16:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати "трофейну" зброю РФ та вибухівку
Співробітники СБУ та затриманий чоловік. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які планували продати російську "трофейну" зброю та вибухівку. Правоохоронці ліквідували два канали нелегального збуту у Рівненській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Продаж "трофейної" зброї РФ та вибухівки

Під час комплексних заходів було затримано двох ділків, які хотіли продати криміналітету арсенал бойових засобів ураження.

Правоохоронці вилучили:

  • детонуючий шнур з вибухівкою;
  • протитанкове озброєння;
  • бойові гранати;
  • автомати Калашникова російського виробництва.
null
Затримання фігуранта. Фото: СБУ
null
Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Рівненська область

"На Рівненщині затримано торгівця "трофейною" зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України", — йдеться у повідомленні.

Одержані зразки російського озброєння фігурант зберігав за місцем постійного проживання, а доставку "товару" потенційним покупцям здійснював на власному автомобілі.

При обшуках СБУ вилучила: 

  • автомат Калашникова АК-12;
  • чотири гранати типу Ф-1, РГО та РГН;
  • понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
null
Обшук у фігуранта. Фото: СБУ
null
Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Правоохоронці наголосили, що потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньо-політичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті СБУ викрила ще одного фігуранта — мешканця Коломиї, який намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями.

Під час обшуків у нього виявили майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси.

null
Обшук у фігуранта. Фото: СБУ
null
Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Фігурант зберігав арсенал у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного із своїх родичів.

Покарання фігурантам

"Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою", — йдеться у повідомленні.

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Ділкам загрожує до семи років тюрми.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала в Одесі чергового сепаратиста. Проросійський блогер фільмував роботу ППО під час дронової атаки на місто та виклав відео у соцмережі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі