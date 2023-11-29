СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати "трофейну" зброю РФ та вибухівку

Співробітники СБУ та затриманий чоловік. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які планували продати російську "трофейну" зброю та вибухівку. Правоохоронці ліквідували два канали нелегального збуту у Рівненській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє СБУ.

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Під час комплексних заходів було затримано двох ділків, які хотіли продати криміналітету арсенал бойових засобів ураження.

Правоохоронці вилучили:

детонуючий шнур з вибухівкою;

протитанкове озброєння;

бойові гранати;

автомати Калашникова російського виробництва.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Рівненська область

"На Рівненщині затримано торгівця "трофейною" зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України", — йдеться у повідомленні.

Одержані зразки російського озброєння фігурант зберігав за місцем постійного проживання, а доставку "товару" потенційним покупцям здійснював на власному автомобілі.

При обшуках СБУ вилучила:

автомат Калашникова АК-12;

чотири гранати типу Ф-1, РГО та РГН;

понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Правоохоронці наголосили, що потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньо-політичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті СБУ викрила ще одного фігуранта — мешканця Коломиї, який намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями.

Під час обшуків у нього виявили майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси.

Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Фігурант зберігав арсенал у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного із своїх родичів.

Покарання фігурантам

"Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою", — йдеться у повідомленні.

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Ділкам загрожує до семи років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала в Одесі чергового сепаратиста. Проросійський блогер фільмував роботу ППО під час дронової атаки на місто та виклав відео у соцмережі.