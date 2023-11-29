СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати "трофейну" зброю РФ та вибухівку
Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які планували продати російську "трофейну" зброю та вибухівку. Правоохоронці ліквідували два канали нелегального збуту у Рівненській та Івано-Франківській областях.
Про це повідомляє СБУ.
Продаж "трофейної" зброї РФ та вибухівки
Під час комплексних заходів було затримано двох ділків, які хотіли продати криміналітету арсенал бойових засобів ураження.
Правоохоронці вилучили:
- детонуючий шнур з вибухівкою;
- протитанкове озброєння;
- бойові гранати;
- автомати Калашникова російського виробництва.
Рівненська область
"На Рівненщині затримано торгівця "трофейною" зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України", — йдеться у повідомленні.
Одержані зразки російського озброєння фігурант зберігав за місцем постійного проживання, а доставку "товару" потенційним покупцям здійснював на власному автомобілі.
При обшуках СБУ вилучила:
- автомат Калашникова АК-12;
- чотири гранати типу Ф-1, РГО та РГН;
- понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
Правоохоронці наголосили, що потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньо-політичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону.
Івано-Франківська область
На Прикарпатті СБУ викрила ще одного фігуранта — мешканця Коломиї, який намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями.
Під час обшуків у нього виявили майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси.
Фігурант зберігав арсенал у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного із своїх родичів.
Покарання фігурантам
"Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою", — йдеться у повідомленні.
Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Ділкам загрожує до семи років тюрми.
Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала в Одесі чергового сепаратиста. Проросійський блогер фільмував роботу ППО під час дронової атаки на місто та виклав відео у соцмережі.
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