СБУ задержала мужчин, которые пытались продать "трофейное" оружие РФ и взрывчатку

Сотрудники СБУ и задержанный мужчина. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, которые планировали продать российское "трофейное" оружие и взрывчатку. Правоохранители ликвидировали два канала нелегального сбыта в Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Продажа "трофейного" оружия РФ и взрывчатки

Во время комплексных мероприятий были задержаны два дельца, которые хотели продать криминалитету арсенал боевых средств поражения.

Правоохранители изъяли:

детонирующий шнур со взрывчаткой;

противотанковое вооружение;

боевые гранаты;

автоматы Калашникова российского производства.

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Ровенская область

"В Ровенской области задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через собственные связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины", — говорится в сообщении.

Полученные образцы российского вооружения фигурант хранил по месту жительства, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном автомобиле.

При обысках СБУ изъяла:

автомат Калашникова АК-12;

четыре граната типа Ф-1, РГО и РГН;

более полтысячи патронов к стрелковому оружию разного калибра.

Обыск у фигуранта. Фото: СБУ

Обыск у фигуранта. Фото: СБУ

Правоохранители подчеркнули, что попадание оружия в незаконное обращение могло привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию внутриполитической ситуации вблизи украинско-белорусской границы.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье СБУ разоблачила еще одного фигуранта — жителя Коломыи, который пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.

Во время обысков у него обнаружили почти 50 м шнура с взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы.

Обыск у фигуранта. Фото: СБУ

Обыск у фигуранта. Фото: СБУ

Фигурант хранил арсенал в тайнике, который обустроил в недостроенном сооружении вблизи частного дома одного из своих родственников.

Наказание фигурантам

"Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей", — говорится в сообщении.

Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Делкам грозит до семи лет тюрьмы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блогер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.