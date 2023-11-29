СБУ задержала мужчин, которые пытались продать "трофейное" оружие РФ и взрывчатку
Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, которые планировали продать российское "трофейное" оружие и взрывчатку. Правоохранители ликвидировали два канала нелегального сбыта в Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает СБУ.
Продажа "трофейного" оружия РФ и взрывчатки
Во время комплексных мероприятий были задержаны два дельца, которые хотели продать криминалитету арсенал боевых средств поражения.
Правоохранители изъяли:
- детонирующий шнур со взрывчаткой;
- противотанковое вооружение;
- боевые гранаты;
- автоматы Калашникова российского производства.
Ровенская область
"В Ровенской области задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через собственные связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины", — говорится в сообщении.
Полученные образцы российского вооружения фигурант хранил по месту жительства, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном автомобиле.
При обысках СБУ изъяла:
- автомат Калашникова АК-12;
- четыре граната типа Ф-1, РГО и РГН;
- более полтысячи патронов к стрелковому оружию разного калибра.
Правоохранители подчеркнули, что попадание оружия в незаконное обращение могло привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию внутриполитической ситуации вблизи украинско-белорусской границы.
Ивано-Франковская область
На Прикарпатье СБУ разоблачила еще одного фигуранта — жителя Коломыи, который пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.
Во время обысков у него обнаружили почти 50 м шнура с взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы.
Фигурант хранил арсенал в тайнике, который обустроил в недостроенном сооружении вблизи частного дома одного из своих родственников.
Наказание фигурантам
"Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей", — говорится в сообщении.
Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Делкам грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блогер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.
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