Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією ліквідувала у Києві рейдерське угрупування, яке тероризувало киян та захоплювало їхній бізнес. До банди входило 15 осіб, серед яких неодноразово судимі рецидивісти з країн колишнього СРСР.
Про це повідомляє пресслужба силового відомства.
Чим займалися рейдери
За попереднім повідомленням, рейдери хотіли "підім’яти" під себе законний столичний паркувальний бізнес. Фігуранти підшукували "привабливі" автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами.
"Бандити "заводили" на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників залишали без нічого. У разі відмови вони зі зброєю нападали на підприємців, погрожували насильством та вбивством", — кажуть силовики.
За наявними даними, щомісяця рейдери отримували мільйонні "прибутки", частину з яких направляли у так звану "злодійську касу".
Втручання спецзагону ЦСО "А" дозволило заарештувати в столиці шістьох рейдерів під час передачі грошей від потерпілого.
При обшуках за адресами проживання було вилучено:
- вогнепальну зброю та боєприпаси;
- мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
- печатки фіктивних фірм;
- понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, одержаної злочинним шляхом.
Всім заарештованим повідомлено про підозру, їм загрожує 12 років ув'язнення у колонії суворого режиму з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що раніше силовики заарештували в Одесі проросійського блогера, який фільмував роботу ППО під час дронової атаки та викладав відео у соцмережі. Також СБУ ліквідувала два канали нелегального збуту трофейної російської зброї у Рівненській та Івано-Франківській областях.
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