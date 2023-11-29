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Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів

29 листопада 2023 17:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Офіцер ЦСО "Альфа" СБУ пильнує заарештованого. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією ліквідувала у Києві рейдерське угрупування, яке тероризувало киян та захоплювало їхній бізнес. До банди входило 15 осіб, серед яких неодноразово судимі рецидивісти з країн колишнього СРСР.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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Чим займалися рейдери

За попереднім повідомленням, рейдери хотіли "підім’яти" під себе законний столичний паркувальний бізнес. Фігуранти підшукували "привабливі" автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами. 

Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Силовик СБУ та заарештовані рейдери. Джерело: СБУ

"Бандити "заводили" на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників залишали без нічого. У разі відмови вони зі зброєю нападали на підприємців, погрожували насильством та вбивством", — кажуть силовики.

Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Один з заарештованих рейдерів. Джерело: СБУ

За наявними даними, щомісяця рейдери отримували мільйонні "прибутки", частину з яких направляли у так звану "злодійську касу".

Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Інший заарештований рейдер-рецидивіст. Джерело: СБУ

Втручання спецзагону ЦСО "А" дозволило заарештувати в столиці шістьох рейдерів під час передачі грошей від потерпілого.

Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Вилучені записна книжка, гроші та пістолети ПМ та "Форт". Джерело: СБУ

При обшуках за адресами проживання було вилучено:

  • вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
  • печатки фіктивних фірм;
  • понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, одержаної злочинним шляхом.
Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Вилучений АК-74. Джерело: СБУ
Хотіли захопити паркувальний бізнес Києва — СБУ знешкодила банду рейдерів
Вилучені гроші, мобільний телефон та набої для автомата АК-74. Джерело: СБУ

Всім заарештованим повідомлено про підозру, їм загрожує 12 років ув'язнення у колонії суворого режиму з конфіскацією майна.  

Нагадаємо, що раніше силовики заарештували в Одесі проросійського блогера, який фільмував роботу ППО під час дронової атаки та викладав відео у соцмережі. Також СБУ ліквідувала два канали нелегального збуту трофейної російської зброї у Рівненській та Івано-Франківській областях.

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