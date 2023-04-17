Харьковская мэрия хочет отсудить деньги за квартиру, которой незаконно завладели: детали

Многоэтажки в одном из районов Харькова. Фото: Униан

Харьковский городской совет подал в суд заявление об истребовании средств за незаконно приватизированную квартиру. Дом принадлежал территориальной громаде.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Незаконная приватизация квартиры в Харькове

Руководителем Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова подано в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского городского совета к физическому лицу об истребовании неприватизированной квартиры из чужого незаконного владения стоимостью почти 600 тысяч гривен.

Установлено, что законным владельцем однокомнатной квартиры на ул. Достоевского есть Харьковская городская территориальная громада в лице Харьковского городского совета.

Отмечается, что в мае 2019 года наниматель этой неприватизированной квартиры был найден мертвым в указанной квартире. В 2021 году произошло незаконное завладение этим жильем путем заключения договора купли-продажи от имени умершего с подставным лицом.

Фейковое соглашение заключалось с использованием паспорта умершего и поддельных документов на квартиру.

Дело по указанному иску рассматривается в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Напомним, что действующий депутат одного из городских советов Львовской области подозревается в незаконной приватизации земельного участка стоимостью более 2 млн грн. Речь идет об участке общей площадью 2 га, расположенном в Перемышлянском районе Львовской области.