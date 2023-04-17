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Харківська мерія хоче відсудити гроші за квартиру, якою незаконно заволоділи: деталі

17 квітня 2023 16:00
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Харківська мерія хоче відсудити гроші за квартиру, якою незаконно заволоділи: деталі
Багатоповерхівки в одному з районів Харкова. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Харківська міська рада подала до суду заяву щодо витребування коштів за незаконно приватизовану квартиру. Помешкання належало територіальній громаді.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

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Керівником Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про витребування неприватизованої квартири з чужого незаконного володіння вартістю майже 600 тисяч гривень.

Встановлено, що законним власником однокімнатної квартири по вул. Достоєвського є Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради.

Зазначається, що у травні 2019 року наймача цієї неприватизованої квартири знайшли мертвим у вказаній квартирі. У 2021 році відбулось незаконне заволодіння цим житлом шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлого з підставною особою.

Фейкова угода укладалась з використанням паспорта померлого та підроблених документів на квартиру.

Справа за вказаним позовом розглядається у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, що чинного депутата однієї з міських рад Львівщини підозрюють у незаконній приватизації земельної ділянки вартістю понад 2 млн грн. Йдеться про ділянку загальною площею 2 га, яка розміщена у Перемишлянському районі Львівської області.

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