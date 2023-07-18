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Насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницы: киевлянина бросили за решетку

18 июля 2023 11:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницы: киевлянина бросили за решетку
Осужденный мужчина. Фото: Офис Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве суд бросил в тюрьму местного жителя за систематическое изнасилование несовершеннолетних детей своей сожительницы. Речь идет о трех девочках, одна из которых малолетняя.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девушек – 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 год систематически насиловал дочерей своей сожительницы.

"Он удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя при этом физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней", — говорят следователи.

Дополнительно по решению суда в отношении мужчины внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в Броварах, задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому сообщили о подозрении.

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