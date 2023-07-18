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Ґвалтував неповнолітніх доньок співмешканки: киянина кинули за ґрати

18 липня 2023 11:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ґвалтував неповнолітніх доньок співмешканки: киянина кинули за ґрати
Засуджений чоловік. Фото: Офіс Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві суд кинув у вʼязницю місцевого мешканця за систематичне ґвалтування неповнолітніх дітей своєї співмешканки. Йдеться про трьох дівчаток, одна з яких є малолітньою.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, засуджений, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 рік систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки.

"Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою", — кажуть слідчі.

Додатково за рішенням суду відносно чоловіка внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, а саме у Броварах, затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтування підлітка під час сеансу масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.

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